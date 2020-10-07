В Свердловской области ожидаются ночные заморозки

В ближайшие дни в Екатеринбурге ожидаются заморозки. Согласно прогнозу Гидрометцентра, 7 и 8 октября по ночам столбики термометров опустятся до минусовой отметки.

В среду, 7 октября, будет облачно с прояснениями, днем воздух прогреется до +5…+7 градусов, а ночью ожидается до -1 ºC. Возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

На 8 октября метеорологи прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду. Термометры днем покажут +7…+9 градусов, ночью до -1…-3 градусов.

В пятницу ожидается потепление до +10…+12 ºC. Ночью похолодает до +1…+3 градусов.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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