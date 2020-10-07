В Свердловской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 179 человек. Умерли еще пять человек, выписаны из больниц – 120.

Всего с момента начала распространения инфекции заразились 30 342 человек, умерли 627 человек, выздоровели 22 503 человека. Таким образом, в настоящее время в Свердловской области болеют 7 212 человек.

По данным на 6 октября, предоставленным аппаратом полпреда президента в УрФО, в регионе было развернуто 5 233 спецкоек в медучреждениях для лечения пациентов с коронавирусом и пневмониями, занято – 3 636 (69,5%).

Екатеринбург, Елена Сычева

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