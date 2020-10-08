Парковку на площади 1905 года снова закроют ради ярмарки

В ближайшие выходные, 10 и 11 октября, на площади 1905 года состоится традиционная ярмарка выходного дня. Свою продукцию представят как крупные и известные предприятия, так и небольшие личные подсобные, фермерские хозяйства, а также индивидуальные предприниматели со всего Уральского региона.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, ярмарка будет работать в субботу и воскресенье с 09:00 до 17:00. Но автомобильную парковку на территории площади 1905 года закроют с 23:00 пятницы, 9 октября, до 19:00 воскресенья, 11 октября.

Организаторы напоминают посетителям о необходимости пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальное дистанцирование.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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