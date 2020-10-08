На Среднем Урале падают оборот розничной торговли и индекс промышленного производства

Сегодня на заседании областного правительства были одобрены изменения в прогноз социально-экономического развития региона, в частности, те, что касались прогнозных показателей 2020 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, показатели первого полугодия 2020 года зафиксировали рост индекса промышленного производства (ИПП) на 4-5%, однако также зафиксировано падение оборотов розничной торговли на эти же 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Учитывая тенденции первого полугодия, областное министерство экономики отразило изменения в прогнозе. По итогам 2020 года ИПП оценивается на уровне 97,5% к уровню 2019 года; оборот розничной торговли – 94%. В целом валовой региональный продукт (ВРП) в 2020 году, по оценке чиновников, составит 95,4% к уровню 2019 года. Вместе с тем в изменившихся условиях прогнозируется положительная динамика в отдельных отраслях. Например, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, увеличится на 11,4% к уровню 2019 года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 08.10.20

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