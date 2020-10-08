Снова рост: в Свердловской области еще 184 случая заражения Covid-19

Число заразившихся коронавирусом на Среднем Урале продолжает расти. За последние стуки диагноз подтвердился у 184 человек (вчера – у 179). Умерли 6 человек. Выписаны из больниц – 129 .

Всего с момента начала распространения инфекции заразились 30 526 человек, умерли 633, выздоровели 22 632 человека. В настоящий момент в свердловской области болеют 7 396.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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