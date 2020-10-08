В «Микрохирургии глаза» дали советы школьникам и офисным работникам на время дистанта и не только

За то время, пока школьники и студенты находились на дистанционном обучении, число обращений от них в МНТК «Микрохирургия глаза» не изменилось и вряд ли изменится. При этом, чтобы сохранить глаза здоровыми, необходимо соблюдать определенные правила.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил на пресс-конференции заместитель генерального директора центра по лечебной работе Алексей Ульянов. Он напомнил о правилах, которые школьники должны соблюдать как в школах, так и дома: после каждых 40 минут занятий необходима 10-минутная перемена. То же самое касается и взрослых людей, которые много работают с электронными носителями.

Кроме того, Алексей Ульянов обратил внимание на «синдром сухого глаза», который может обостриться в период включения централизованного отопления. Воздух в помещениях становится сухим, влажность может упасть от нормативных 40% до 20%. В этом случае, чтобы избежать дискомфортного ощущения в глазах, нужно использовать либо увлажнители воздуха, либо специальные офтальмологические растворы для увлажнения глаз.

Людям старше 40 лет, помимо этого, необходимо ежегодно проходить обследование у офтальмолога, который проведет осмотр глазного дна, и измерит внутриглазное давление, повышение которого сам человек не чувствует.

Говоря о статистике по заболеваниям глаз в Свердловской области, эксперт отметил, что она выше не только, чем в соседних регионах, но и чем в среднем по России. Но это может быть связано с укомплектованностью регионов офтальмологическими центрами. «Отсутствие статистики может говорить об отсутствии компетентных врачей», – отметил эксперт. Самой распространенной болезнью остается близорукость, которая развивается, как правило, еще в детском возрасте.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 08.10.20

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