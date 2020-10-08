В Екатеринбурге стали чаще попадаться фальшивые тысячные купюры

В торговых точках Екатеринбурга стали чаще обнаруживать фальшивые деньги – в основном это банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей. При этом качество подделок в последнее время значительно возросло, предупреждают в городской полиции.

Мошенники начали использовать новые технологии в изготовлении фальшивок: печать на капельно-струйных принтерах, имитация полимерной полосы и лазерной микроперфорации. Этот способ является наиболее доступным и не требует привлечения специалистов для изготовления печатных форм. Чтобы эффективнее бороться против денежных подделок, полицейские проводят инструктаж с продавцами небольших торговых точек и сотрудниками безопасности крупных ретейлеров.

«Если у вас оказалась купюра, вызывающая сомнение в подлинности, ни в коем случае не пытайтесь расплатиться ею или сбыть иным способом. Подобные действия образуют состав преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ «Сбыт поддельных денег». Санкция данной статьи грозит наказанием вплоть до 15 лет лишения свободы», – предупредили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 08.10.20

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