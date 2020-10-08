«Уральские авиалинии» пополнили парк новым Airbus А321

Авиакомпания «Уральские авиалинии», несмотря на кризисную ситуацию из-за пандемии коронавируса, продолжает обновлять воздушный флот. Накануне в распоряжение перевозчика поступил самолет Airbus A321 с бортовым номером VP-BVR, вместимость его салона – 220 кресел. Свой первый рейс лайнер выполнит 11 октября по маршруту Екатеринбург – Сочи, сообщили в пресс-службе УА. До конца 2020 года авиакомпании планирует приобрести еще два самолета Airbus А321сeo.

Сейчас «Уральские авиалинии» эксплуатируют 49 воздушных судов европейского концерна Airbus, среди которых 44 самолета линейки Airbus А320ceo и 5 самолетов новой линейки Airbus А320neo.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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