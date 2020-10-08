«Микрохирургия глаза» вышла на доковидный уровень операций

Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» вышел на доковидный уровень количества операций, но и во время весеннего карантина его работа не прекращалась. В экстренных случаях, грозящих потерей зрения, хирургические операции проводились.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на пресс-конференции заместитель генерального директора центра по лечебной работе Алексей Ульянов. По его словам, самым сложным периодом был апрель. «Мы столкнулись с тем, что большинство пациентов стали отказываться от стационарного лечения или посещения нашего центра. Это было вызвано общим настроем нашего общества, нашей реакцией на новую инфекцию», – объяснил он.

С июля число операций начало расти, а сегодня достигло доковидного уровня. Но, добавил офтальмолог, сейчас в центре ограничено размещение в стационаре, многие операции делаются амбулаторно.

Отвечая на вопрос «Нового Дня», в каких случаях близоруким людям не стоит делать хирургическую коррекцию зрения, эксперт ответил, что это очень интересный и многогранный вопрос, которому офтальмологи посвящают целые конференции. «Кто-то заинтересован в ношении очков, – отметил он. – Очки – замечательный аксессуар, их можно менять, они никак не влияют на состояние глаз, кроме того, они механически защищают глазное яблоко. Если они мешают, можно выбрать контактные линзы. Что касается хирургии, то на сегодня самая модная – лазерная коррекция. Но есть определенные ограничения».

Он пояснил, что это – не только состояние роговицы и сетчатки глаза, но и общее состояние человека, и его поведенческие реакции, и возможность выполнять все предписания врачей. В «Микрохирургии глаза» проводится очень тщательное дооперационное обследование, поэтому многим пациентам отказывают. Кроме того, эта операция – всегда платная, так как она считается косметической.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 08.10.20

«Уральские авиалинии» пополнили парк новым Airbus А321. / В Екатеринбурге стали чаще попадаться фальшивые тысячные купюры. / В «Микрохирургии глаза» дали советы школьникам и офисным работникам на время дистанта и не только. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»