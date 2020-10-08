ЦГБ № 20 оштрафована на 100 тысяч за несоблюдение санитарных правил

Чкаловский районный суд Екатеринбурга по представлению Роспотребнадзора оштрафовал Центральную городскую больницу № 20 на 100 тысяч рублей за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора, ЦГБ № 20 своевременно не сообщила о двух пациентках с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.

Помимо этого, у одного из сотрудников медицинского учреждения было выявлено инфекционное заболевание, но эти данные больница вовремя не передала. Работник, о котором идет речь, имел риск заразиться коронавирусом в больнице, и его должны были периодически обследовать, но этого не делали.

Также в лечебном учреждении нарушались правила приготовления дезинфицирующего раствора. Согласно заключению эксперта, концентрация средства была превышена почти в 5 раз: при допустимой норме 0,2%, раствор был разведен до 0,993%.

Законный представитель юридического лица обжаловал постановление в Свердловском областном суде, однако суд оставил постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга без изменений.

Екатеринбург, Анна Темрук

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