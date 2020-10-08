На Чукотке, Камчатке и в Магадане отдохнули на треть больше россиян, чем в прошлые годы

В этом году из-за закрытых границ россияне освоили нетипичные направления для отдыха. Сотовые операторы проанализировали передвижения абонентов летом-2020 и пришли к выводу, что на Чукотке, Камчатке, в Магадане, Ингушетии и Карелии стало на 35% туристов больше, чем в прошлом году.

Такие данные привели специалисты «Мегафона», которые при помощи инструментов Big Data проанализировал обезличенные данные о передвижении абонентов. По информации оператора, в этом году не все ездили в отпуск за пределы своего региона: количество выезжавших снизилось на 9%. Даже популярные курорты и города – Краснодарский край, Москву и Санкт-Петербург – посетило на 20% меньше туристов.

«Востребованными для отдыха и поездок остались Республики Башкортостан и Татарстан, Ростовская область и Ставрополье. Здесь отдохнуло столько же туристов, как и годом ранее. Екатеринбург и Свердловская область также стали пользоваться большей популярностью – в августе сюда приехало в два раза больше туристов, чем в июле, – сообщили в пресс-службе «Мегафона». – Почти в два раза выросло число отдыхающих на побережье Керченского пролива и песчаной косе вблизи кубанского поселка Чушка. В Тульской области на Романцевских горах и на Селигере в Тверской области побывало на 20% больше туристов».

В среднем россияне этим летом отдыхали по 11 дней. В отпуске они чаще отвечали на звонки, нежели звонили сами. А в поездках предпочитали общаться по интернету: количество звонков сокращалось на 15%, зато рос трафик на 25%. Кроме того, путешественники во время отпуска много играли в онлайне: трафик на игровые сервисы вырастал в два раза.

«Отпускные гигабайты абоненты также расходуют на просмотр и загрузку видео в YouTube, сториз в Instagram, а онлайн-трафик в Facebook в период поездок увеличивается в пять раз. Среди мессенджеров традиционно лидирует WhatsApp», – добавили в пресс-службе.

Несмотря на то, что выбор зарубежных маршрутов этим летом был ограничен, с 1 августа россияне также стали выезжать за границу. В лидерах по количеству туристов, ожидаемо, Турция, следом идет Абхазия. Средняя продолжительность отдыха в этих странах – 12 дней.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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