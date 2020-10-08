Начальник сельской управы попался на взятке от осужденного

Белоярский районный суд приговорил начальника сельской управы к 4 годам лишения свободы условно и оштрафовал его на 900 тысяч рублей за взятку.

Как установило следствие, в 2019 году в Белоярский городской округ приехал мужчина. На новом месте он собирался отрабатывать наказание, вынесенное ему судом. О своих намерениях мужчина уведомил начальника сельской управы, который отправил его работать на местной дороге. «После того, как гражданин отбыл некоторую часть наказания, осужденный и чиновник договорились о закрытии 300 часов обязательных работ, если мужчина принесет 30 тысяч рублей. Сразу после передачи денег начальник сельской управы был задержан сотрудниками УФСБ по Свердловской области, которые также находились на месте преступления», – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, со штрафом в размере 900 тысяч рублей, с лишением права занимать определенные должности на два года.

Белоярский, Марина Симбирятина

Белоярский. Другие новости 08.10.20

Две трети новых случаев Covid-19 приходится на Екатеринбург. / На Чукотке, Камчатке и в Магадане отдохнули на треть больше россиян, чем в прошлые годы. / ЦГБ № 20 оштрафована на 100 тысяч за несоблюдение санитарных правил. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»