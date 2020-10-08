МЧС: в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с

Управление МЧС по Свердловской области выступило с очередным штормовым предупреждением: завтра, 9 октября, в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с.

Специалисты ГУ МЧС по Свердловской области напоминают, что в домах самыми безопасными местами при сильном ветре являются наиболее удаленные от окон. Если сильный ветер застал вас на улице, немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании. Не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. Не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и другим плохо закрепленным конструкциям. Держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев.

Автовладельцам необходимо быть максимально бдительными и внимательными при управлении транспортным средством. В сложных дорожных условиях следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Не следует парковать автотранспорт вблизи деревьев и рекламных щитов, при сильном ветре они представляют большую опасность. В чрезвычайных ситуациях нужно звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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