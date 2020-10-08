В Свердловской области эксперты забраковали 200 кг мясной продукции

Свердловское управление Роспотребнадзора проверило 2,1 тонны мясной продукции, которая поступает в магазины области. Согласно результатам проверки 0,2 тонны продукции пришлось забраковать (9,5% от общего числа проб).

Мясная продукция браковалась по ряду причин: во-первых, несоответствие требованиям норм качества, во-вторых, нарушение правил маркировки, в-третьих, отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, и, в-четвертых, фальсификация.

Также по результатам проверки стало известно, что из 2 577 проб мясной продукции по микробиологическим показателям – 286 проб оказались с неудовлетворительными результатами – 11,1%. Из 599 проб по санитарно-химическим показателям – 68 проб с неудовлетворительными результатами – 11,4%. Из 253 проб по физико-химическим показателям – 35 проб с неудовлетворительными результатами – 13,8%, в том числе по критериям фальсификации – 11,5 %.

Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области качество мясной продукции проверено на 38 объектах, нарушения установлены на 16 точках (42%). Составлено 15 протоколов об административном правонарушении. Виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 831 тыс. рублей.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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