ДТП с автобусом и бензовозом парализовало трассу: на Урале прошли масштабные учения (ФОТО)

На трассе Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган сегодня все экстренные службы и «Уралуправтодор» отработали действия в случае серьезного ДТП. По легенде, водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречку, где врезался в легковушку и бензовоз, который перевозил дизельное топливо. В результате погибли пять человек, 12 получили ранения, и двум срочно требовалась помощь. По условиям тренировки движение на трассе после аварии оказалось полностью блокированным, дополнительно ситуацию усложняли сильный снег и метель.

Как передает корреспондент «Нового Дня», на учениях условия были максимально реалистичными. Все происходило не на полигоне, а на трассе, близ границы Свердловской и Курганской областей, движение перекрывали. Конечно, снегопад искусственно не вызывали, но сильный ветер на земле все-таки получился, его создавал винт вертолета. На нем эвакуировали тяжело пострадавшего манекена, а затем подняли еще двух человек.

Автобус разрезали гидравлическими ножницами, трассу заливали пеной, развернули палатки для обогрева пострадавших. По словам начальника ФКУ «Уралуправтодор» Александра Бедусенко, задача учений решена, последствия ЧС ликвидированы в кратчайшие сроки.

Участок дороги выбрали не случайным образом – на нем часто гибнут люди. «Этот участок дороги является аварийно опасным, в текущем году у нас зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 14 человек, 48 получили ранения различной степени тяжести. Львиная доля ДТП – именно с выездом на встречную полосу», – прокомментировал начальник УГИБДД по Свердловской области Алексей Кисляков.

Как МЧС, ГИБДД и санавиация спасают легендированных пострадавших – смотрите на видео, которое появится на нашем канале в ближайшее время.

Екатеринбург, Александр Саливанчук, Антон Отман, Светлана Загороднева

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