Вышел из машины и умер: следователи начали проверку по факту смерти дальнобойщика на Химмаше

В Екатеринбурге на Химмаше горожане обнаружили труп мужчины недалеко от железнодорожного переезда. По данным следователей, умерший – дальнобойщик.

Об обнаружении тела сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Екатеринбург». Тело мужчины, накрытое черным пакетом, заметили в районе ж/д переезда на улице Альпинистов.

В пресс-службе СУ СК по Свердловской области сообщили, что проверку ведет следственный отдел по Чкаловскому району. По предварительным данным, криминала никакого нет, на теле мужчины нет телесных повреждений.

«Умерший – дальнобойщик. Вышел из машины и умер», – добавили в СУ СК.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 08.10.20

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