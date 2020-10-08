Мэр Каменска-Уральского заразился Covid-19

Глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков сообщил, что получил положительный тест на коронавирус. Чиновник уходит на двухнедельную самоизоляцию. Инфекцию он переносит без симптомов.

«Я планово сдавал тест, у меня подтвердился Covid-19. Мои заместители также сдавали анализ, у них отрицательные результаты, у меня – положительный. Я сделал КТ, легкие чистые. Теперь две недели буду находиться на больничном и работать удаленно. Всех призываю соблюдать дистанцию, носить маски и перчатки. Всем крепкого здоровья», – сообщил Шмыков в обращении к жителям, которое было записано местным телеканалом РИМ-ТВ.

Напомним, что с начала пандемии в Свердловской области зарегистрировано более 30 тысяч случаев Covid-19, в Каменске-Уральском – 488 случаев. В настоящий момент в регионе более 7,2 тысячи заболевших коронавирусом.

Каменск-Уральский, Ангелина Сергеева

Каменск-Уральский. Другие новости 08.10.20

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