В Кольцово вынужденно сел самолет, следовавший из Москвы в Омск, – отказали датчики

В аэропорту Кольцово сегодня ночью вынужденную посадку совершил самолет «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Омск. По предварительным данным, причиной мог стать отказ обогрева датчиков статики и динамики.

Проверку проводит Уральская транспортная прокуратура. Как сообщает пресс-служба ведомства, на борту в момент посадки находилось 149 пассажиров и 6 членов экипажа.

Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности полетов, а также о защите прав потребителей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 09.10.20

В Карпинске женщина тайно родила девочку и полгода держала ее в шкафу. / В пандемию за кредитными каникулами обратились почти 78 тысяч свердловчан. / На Урале застрелили медведя, от голода разрывшего свежую могилу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»