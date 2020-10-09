Всероссийская перепись населения начнется в ноябре в Махнево и Байкалово

В ноябре 2020 года в Свердловской области начнется Всероссийская перепись населения в отдаленных и труднодоступных территориях.

Как сообщает департамент информполитики со ссылкой на руководителя Свердловскстата Елену Кутину, первыми участие в переписи примут жители Махневского и Байкаловского районов. Здесь перепись пройдет в ноябре 2020 года. В декабре перепишут жителей труднодоступных 29 населенных пунктов Ивдельского и Тугулымского районов.

До 30 июня 2021 года Всероссийская перепись населения будет проведена в остальных отдаленных территориях Свердловской области – в 71 населенном пункте региона (Таборинском муниципальном районе, Верхнесалдинском, Гаринском, Сосьвинском, Серовском городских округах, городском округе город Нижний Тагил и городском округе муниципальное образование Алапаевское).

Отметим, всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. В этот раз она будет проведена с применением цифровых технологий. Главным нововведением станет возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением.

Напомним, предыдущая всероссийская перепись состоялась в 2010 году. По ее итогам число крупных городов с населением свыше 1 млн человек сократилось с 13 до 12 – из списка миллионников исчезла Пермь. Через несколько лет этот город вернулся в список.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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