Число свердловчан с подтвержденным Covid-19 продолжает расти

За прошедшие сутки в Свердловской области диагноз «новая коронавирусная инфекция» подтвердился у 191 человека (вчера – у 184). Зафиксировано 7 летальных случаев. 134 человека были выписаны из лечебных учреждений.

Всего с момента начала распространения инфекции на Среднем Урале заразились 30 717 человек, скончались 640 жителей региона, выздоровели 22 766 человека.

У 135 госпитализированных состояние оценивается как тяжелое, 123 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, 66 из них – на аппаратах ИВЛ. 615 пациентов – в состоянии средней тяжести, они направлены на лечение в екатеринбургскую больницу № 40 и медицинские учреждения других муниципалитетов.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 09.10.20

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