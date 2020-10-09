В Екатеринбурге в рейс сегодня не вышли автобусы шести популярных маршрутов

Специалисты Роспотребнадзора из-за нарушения санитарных требований приостановили работу одного из частных перевозчиков Екатеринбурга – компании «Декар-бас». С сегодняшнего дня в рейсы не вышли автобусы шести востребованных маршрутов из отдаленных районов города: № 039, 045, 054, 056, 46, 63.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области, перевозчик не соблюдал санитарные требования – это создавало риски не только для сотрудников предприятия, но и для пассажиров.

«На предприятии в местах общего пользования отсутствуют умывальники, антисептики для рук, одноразовые полотенца; в помещениях с постоянным нахождением работников отсутствуют облучатели рециркуляторного типа, в помещении для получении путевых листов водители общественного транспорта не соблюдают социальное дистанцирование, отсутствует социальная разметка. Кроме того, в служебных помещениях и в местах общего пользования не проводится ежедневная влажная уборка с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, которая должна проводиться каждые 2-4 часа», – сообщили в Роспотребнадзоре.

В отношении ООО «Декар-бас» в соответствии с ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ составлен протокол о временном запрете деятельности до решения суда. Если суд посчитает доводы Роспотребнадзора законными, а перевозчик не устранит нарушения, то работа предприятия может быть приостановлена на 90 суток.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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