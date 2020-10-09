«Почта России» выплатит 130 тысяч пострадавшим в пожаре екатеринбуржцам

Кировский районный суд обязал «Почту России» выплатить двум жителям Екатеринбурга компенсацию в размере 130 тысяч рублей из-за возникшего в их квартире возгорания.

Летом прошлого года на улице Проезжей в помещении многоквартирного дома, где находилась на поздних сроках беременности Оксана К., загорелся радиоприемник. В результате пожара были испорчены кухонная мебель и техника. Из-за полученного стресса и распространившегося дыма женщине стало плохо, ей вызвали скорую. Медики заключили, что Оксана отравилась продуктами горения, а также возникла угроза преждевременных родов.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Свердловского областного суда, женщина проживала в квартире, принадлежавшей Дмитрию К. и третьим лицам: «Квартира находится над нежилым помещением, которое на праве хозяйственного владения принадлежит АО «Почта России». Согласно акту разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, обе квартиры запитаны с одной ЛЭП со щита почтового отделения».

Позже стало известно, что пожар возник из-за скачка напряжения во время замены электропроводки в помещении «Почты России». Дмитрий и Оксана К. подали иск к «Почте России» в Кировский районный суд Екатеринбурга на сумму ы 267 378 рублей. Суд частично удовлетворил иск пострадавших – в пользу мужчины взыскан ущерб в размере 112 472 рублей. В пользу женщины – 20 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

Законный представитель «Почты России» пытался обжаловать решение суда, доказывая свою непричастность к случившемуся пожару, но судебная коллегия апелляционной инстанции отклонила жалобу и оставила решение Кировского районного суда Екатеринбурга без изменений.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 09.10.20

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