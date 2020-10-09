Инфернальный котик продает книги, чтобы помочь бездомным животным (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге кот с необычным, «вампирским», прикусом помогает бездомным животным. Его хозяйка, Ольга Апазиева, в инстаграм-канале публикует фото пушистого Мистера Грю в образах вампира и ведьмака, предлагая подписчикам подарить книги или купить те, что у нее есть. Все деньги уходят на еду и лекарства для тех собак и кошек, кто еще не нашел свой дом.

Инфернальный котик

Грю также подобрали на улице. «Я взяла его в приюте, от него все отказывались, потому что у него неправильный прикус. А мне нравятся необычные животные, у меня уже живет трехлапый пес. Теперь у меня наоборот, спрашивают: а что это за порода такая, где взять кота с такими зубками?" – поделилась Ольга. Никаких проблем коту прикус не доставляет, он ест как и все другие коты, здоров.

Волонтерством через инстаграм Ольга занялась прошлым летом – к июню этого года она продала 152 книги, а за последние четыре месяца – уже 180 книг.

«Как ни странно, покупают в основном не в Екатеринбурге, очень много покупателей из других городов, отправляю посылки. Сначала у меня «продавала» только собачка, Рекс, потом появился Грю. Он уже больше лайков, чем Рекс, собирает. Все вырученные деньги отдаем в помощь бездомным животным, чтобы каждый нашел хозяина», – добавила владелица мохнатых звезд инстаграма.

Преображение котика в дьявола – смотрите на видео.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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