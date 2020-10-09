Ребенок упал в канализационный колодец, крышку которого украли

Прокуратура Краснотурьинска ищет виновных в том, что сегодня днем 8-летний ребенок провалился в канализационный колодец.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры, сегодня в 11:30 восьмилетний мальчик шел домой из школы и упал в канализационный колодец, расположенный на улице Металлургов. Прохожие, увидевшие, как ребенок провалился, вызвали МЧС и скорую помощь. Мальчика быстро достали, повреждений у него не зафиксировано.

Коллектор, в который упал ребенок, принадлежит МУП «Управление коммунального хозяйства». Накануне, 8 октября, его чистили. В связи с кражей люка отверстие коллектора было закрыто деревянным щитом. В настоящее время (после извлечения ребенка из колодца) отверстие коллектора закрыто бетонной крышкой.

Организована прокурорская проверка на предмет соблюдения правил технической эксплуатации канализации. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Краснотурьинск, Елена Владимирова

Краснотурьинск. Другие новости 09.10.20

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