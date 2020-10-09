«Автомобилист» упустил победу над «Магниткой», проиграв серию буллитов

Екатеринбургский «Автомобилист» на домашнем льду уступил магнитогорскому «Металлургу» со счетом 3:4. Победитель матча определился лишь в серии буллитов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый период хоккейного матча стал самым насыщенным. «Автомобилист» открыл счет уже на второй минуте – шайбу забросил Вячеслав Литовченко с передачи Дэна Секстона и Максима Березина. Гости ответили на восьмой минуте, когда Семен Кошелев реализовал большинство «Магнитки» и сравнял счет. Хозяевам хватило всего полторы минуты, чтобы снова вырваться вперед. Брукс Мейсек прорвался к воротам Василия Кошечкина и забросил шайбу в сетку. Но «Металлург» смог отыграться еще до перерыва благодаря точному броску Сергея Плотникова.

В начале второго периода екатеринбуржцы перехватили инициативу, и вскоре снова были впереди – с передачи Павла Дацюка лучший бомбардир чемпионата Алексей Макеев забросил третью шайбу «Автомобилиста», после которой Василий Кошечкин отправился на скамейку, а в «рамку» встал второй голкипер «Магнитки» Юхо Олкинуора. В третьем периоде «Металлург» взвинтил темп игры, и все-таки спасся в заключительные минуты основного времени – Харри Песонен сделал счет 3:3. Овертайм прошел без голов, а в серии буллитов успешнее оказались гости. Победный бросок оформил защитник «Металлурга» Егор Яковлев, причем взятие ворот было неочевидным, и шайба была засчитана только после видеопросмотра.

«Сегодня была достаточно хорошая игра. Обе команды продемонстрировали хороший хоккей. Были аспекты игры, которые мне понравились, мы хорошо играли, и если бы было чуть больше удачи, то смогли бы одержать победу. Но, к сожалению, нам опять не повезло в серии буллитов», – прокомментировал итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс.

Несмотря на сегодняшнее поражение, екатеринбургский клуб пока занимает промежуточное первое место в Восточной конференции КХЛ, имея в активе 21 очко после 14 игр.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 09.10.20

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