Число заболевших коронавирусом приближается к 200 в сутки

В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 198 новых случаев Covid-19 и 6 случаев смерти от инфекции. Число тяжелых больных на ИВЛ тоже продолжает расти.

По данным регионального оперштаба, анализ за сутки подтвердили у 109 жителей Екатеринбурга, остальные случаи – в областных городах: Кушве, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Бисерти и других. Общее число заболевших с начала пандемии приближается к 31000 человек – а именно 30915.

«Состояние 138 госпитализированных оценивается как тяжелое, 130 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 68 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 616. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», –– сообщили в региональном оперштабе.

За сутки от Covid-19 скончались 6 человек. Общее случае смертей составляет на сегодняшний день 646. Из больниц выписали 140 человек.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 10.10.20

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