На Юго-Западе за ночь сгорели три автомобиля, еще один поврежден (ФОТО)

Сегодня ночью на двух парковках в Юго-Западном районе в двух пожарах сгорели три автомобиля, еще один серьезно поврежден. Жертв нет.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, первый пожар начался в час ночи на улице Громова. Там сгорел Nissan Sanny, огнем повредило кузов стоявшего рядом ВАЗ 2104. Пожарные потушили возгорание за 10 минут.

Второй пожар произошел на улице Начдива Онуфриева в 4 часа утра. На стоянке сгорели два автомобиля – ВАЗ 3110 и ВАЗ 2114. Огонь также удалось оперативно потушить.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 11.10.20

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