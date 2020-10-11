За сутки в Свердловской области – 209 случаев Covid-19, 88 пациентов на ИВЛ

Количество вновь выявленных случаев коронавируса перевалило за 200 человек в сутки. За последний день выявлено 209 больных, 88 человек находятся на ИВЛ, 5 скончались.

Ещё в начале текущей недели в сутки регистрировались около 180 случаев. Но сейчас заболеваемость серьёзно возросла, причём случаи выявляют по всей области.

«Диагноз подтвержден у жителей Екатеринбурга (+121), Алапаевска, Асбеста, Белоярского, Березовского, Бисерти, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхотурья, Дегтярска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Кушвы, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Качканара, Кировограда, Среднеуральска, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижних Серёг, Нижней Туры, Полевского, Серова, Сысертского и Тавдинского городских округов», – сообщили в оперштабе.

Увеличилось и количество «тяжелых» пациентов, на сегодня таких 163. 143 человека – в реанимации, 88 из них подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней тяжести 611 человек.

За сутки зарегистрировано 5 случаев смерти больных коронавирусом, общее число смертей – 651.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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