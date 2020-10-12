Новосибирский «Вектор» запустит в Екатеринбурге лабораторию по изучению опасных инфекций

В Екатеринбурге реконструируют здание вивария ФБУН «Екатеринбургский НИИ вирусных инфекций» на улице Летней. После реконструкции в нем откроется лаборатория по изучению различных штаммов вирусов на культурах клеток, а также с помощью заражения животных – мышей, морских свинок, кроликов, не человекообразных приматов.

Ученые будут работать в том числе с вирусами Эбола, Марбург, изучать клещевые инфекции, микроорганизмы, вызывающие лихорадку Западного Нила, конго-крымскую геморрагическую лихорадку, геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. На втором этаже лабораторного корпуса обустроят «заразную» зону, каждый вирус будут изучать в отдельных автономных лабораторных модулях. В документации указано, что одновременно в зоне будут работать не более 32 человек – 16 мужчин и 16 женщин. В чистой зоне будет обустроено помещение для адаптации подопытных животных.

Заказчик реконструкции – один из крупнейших вирусологических центров России ГНЦ ВБ «Вектор», базирующийся в Новосибирске, к которому в начале 2020 года присоединили екатеринбургский НИИ. Деньги на ремонт здания выделяются по программе «Здравоохранение» из федерального бюджета, работы обойдутся в 372 млн рублей. Реконструкция продлится два года.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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