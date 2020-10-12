Почти 600 тысяч екатеринбуржцев поставили прививки от гриппа

В Екатеринбурге активно продолжается прививочная кампания против гриппа. Как сообщил на брифинге начальник горздрава Денис Демидов, на 12 октября вакцинированы 452 тысячи взрослых и 140 тысяч детей. Причем по взрослому населению план почти выполнен, так как для этой категории город получил 466 тысяч доз вакцины. Теперь медики активно прививают детей, так как в планах чиновников привить 280 тысяч несовершеннолетних.

Демидов заявил, что прививочные кабинеты в поликлиниках продолжают работать, несмотря на ухудшение ситуации по коронавирусу. По его словам, прививку от гриппа необходимо поставить сейчас, пока есть вакцина в городе. «Я призываю привиться всех, чтобы у нас был максимальный охват населения и была защита от гриппа. Нужно добиться, чтобы грипп в этом году не дал такой рост, как в прошлом, потому что в этом году мы все заняты Covid-19, и сил бороться с гриппом у нас не так много», – прокомментировал начальник горздрава.

Он подчеркнул, что вакцина от гриппа безопасна и не имеет серьезного влияния на организм. «Практически все медицинские работники проходят вакцинацию и чувствуют себя хорошо, и ни у кого никаких проблем не возникало. Сотрудники администрации города поставили прививки, почти 100-процентный охват. Я каждый год ставлю прививку от гриппа и никаких проблем не испытываю», – заверил Демидов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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