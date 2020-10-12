Число заболевших Covid-19 за сутки увеличилось на 218

За последние сутки в Свердловской области выявлено 218 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, это седьмое место по России. Общее число заболевших – 31 342 человека. Скончались еще четыре человека. Общее число жертв пандемии в регионе достигло 655. Об этом сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

В региональном оперштабе сообщили, что диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+134), Кушвы, Нижнего Тагила, Полевского, Сухого Лога, Каменска-Уральского и Каменского городского округа, Красноуральска, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Ревды, Дегтярска, Камышлова и Камышловского района, Красноуфимска и Красноуфимского района, Серова, Белоярского, Асбеста, Ачитского, Режевского, Арамильского городских округов, Алапаевска и Алапаевского района, Ирбита, Артинского городского округа, Верхней Салды, Ивделя, Рефтинского городского округа, Байкаловского муниципального района, Горноуральского городского округа, Краснотурьинска, Лесного.

Состояние 174 госпитализированных оценивается как тяжелое, 145 из них находятся в реанимации, в том числе 86 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 600. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Выписан 151 человек. Общее число выписанных достигло 23 202.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 12.10.20

Свидетель смертельного ДТП: «Я спросил Васильева, пил ли он, он ответил: да, выпил». / Почти 600 тысяч екатеринбуржцев поставили прививки от гриппа. / В Цыганском поселке сгорели четыре бани и пострадал жилой дом (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»