Главным по лесному хозяйству УрФО назначен бывший мэр Шали Сандаков

Заместитель министра природных ресурсов Свердловской области и глава регионального департамента лесничеств Олег Сандаков стал руководителем департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу. Чиновник сегодня был представлен коллективу и уже приступил к своим новым обязанностям, сообщили в пресс-службе окружного ведомства. Бывший и.о. начальника департамента Сергей Куплевацкий стал заместителем руководителя.

Олег Сандаков начал трудовую карьеру в администрации районного поселка Шаля в Свердловской области. С 2014 по 2015 года он возглавлял муниципалитет, за достигнутые успехи на этой должности был награжден орденом «За заслуги перед отечеством» II степени. В течение последних пяти лет руководил свердловским департаментом лесного хозяйства. После того как в 2019 году лесное ведомство вошло в состав регионального минприроды, стал заместителем министра природных ресурсов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 12.10.20

Население Свердловской области за восемь месяцев сократилось почти на 12 тысяч человек. / Застройщики требуют от мэра и гордумы пресечь «создание препятствий» для отрасли. / «Нас года три будет потряхивать, но запас прочности есть». Интервью с директором департамента по труду Дмитрием Антоновым. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»