В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, избившему чихуа-хуа (ФОТО, ВИДЕО)

В Октябрьском суде Екатеринбурга сегодня огласили приговор мужчине, который запнул собаку своей жены в лифт, а затем еще раз ударил животное ногой – как он пояснил на заседании, за то, что она не слушалась.
Приговор живодеру, испинавшему чихуа-хуа
В конце лета камеры видеонаблюдения запечатлели, как мужчина жестоко обращается с животным, его личность была установлена – живодера зовут Геннадий Вялков. После произошедшего участковый вместе с зоозащитниками забрали собаку породы чихуа-хуа по кличке Николь в фонд «Зоозащита» для дальнейшего обследования и реабилитации.
На мужчину было заведено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Гособвинение запрашивало 360 часов обязательных работ. Но суд учел раскаяние мужчины, оплату лечения собаки, а также наличие у него малолетнего ребенка, и вынес приговор, согласно которому Геннадию придется отработать 320 часов.
После завершения судебного процесса хозяйка чихуа-хуа обратилась к представителям «Зоозащиты» с просьбой вернуть собаку ей и ее супругу. Но пока волонтеры не спешат отдавать Николь хозяевам, опасаясь за ее жизнь и здоровье.
Екатеринбург, Анна Темрук, Александр Саливанчук, Антон Отман
Екатеринбург. Другие новости 12.10.20
В Свердловской области ужесточаются карантинные меры: уральцам запрещено ходить на работу с признаками ОРВИ. / Избирком зарегистрировал еще четырех кандидатов на довыборы в гордуму. / Главным по лесному хозяйству УрФО назначен бывший мэр Шали Сандаков. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube