В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, избившему чихуа-хуа (ФОТО, ВИДЕО)

В Октябрьском суде Екатеринбурга сегодня огласили приговор мужчине, который запнул собаку своей жены в лифт, а затем еще раз ударил животное ногой – как он пояснил на заседании, за то, что она не слушалась.

Приговор живодеру, испинавшему чихуа-хуа

В конце лета камеры видеонаблюдения запечатлели, как мужчина жестоко обращается с животным, его личность была установлена – живодера зовут Геннадий Вялков. После произошедшего участковый вместе с зоозащитниками забрали собаку породы чихуа-хуа по кличке Николь в фонд «Зоозащита» для дальнейшего обследования и реабилитации.

На мужчину было заведено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Гособвинение запрашивало 360 часов обязательных работ. Но суд учел раскаяние мужчины, оплату лечения собаки, а также наличие у него малолетнего ребенка, и вынес приговор, согласно которому Геннадию придется отработать 320 часов.

После завершения судебного процесса хозяйка чихуа-хуа обратилась к представителям «Зоозащиты» с просьбой вернуть собаку ей и ее супругу. Но пока волонтеры не спешат отдавать Николь хозяевам, опасаясь за ее жизнь и здоровье.

Фото предоставлены фондом «Зоозащита» Фото предоставлены фондом «Зоозащита» Фото предоставлены фондом «Зоозащита» Фото предоставлены фондом «Зоозащита» Фото предоставлены фондом «Зоозащита»

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