Игорь Мороков переизбран на пост детского омбудсмена

Депутаты заксобрания переизбрали на третий пятилетний срок областного уполномоченного по правам ребенка Игоря Морокова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее его кандидатуру поддержал профильный комитет по законодательству. «Игорь Мороков третий раз проходит через процедуру назначения, но впервые, согласно недавним изменениям федерального законодательства, его представление рассматривается после получения согласования уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой», – сообщили в комитете.

На заседании заксо Игорь Мороков рассказал, что определенные проблемы в части защиты прав детей в регионе есть. Например, в области порядка 9 тысяч детей-сирот имеют право на получение жилья. Но требуется осуществлять очень четкое постинтернатное сопровождение и привлекать к этому профессиональных специалистов.

Избрание детского омбудсмена, как и судьи Уставного суда, проходило при помощи тайного голосования. Кандидатуру Игоря Морокова поддержали 46 из 46 присутствующих на заседании депутатов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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