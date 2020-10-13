На Среднем Урале от коронавируса скончались еще шесть человек

В Свердловской области, по официальной статистике, выявлено 208 новых случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки скончались шесть человек, всего от заболевания умер 661 человек.
В целом по России, по данным информационного центра по мониторингу ситуации, за последний день заразились 13 868 человек в 85 регионах. Лидер – Москва, 4 618 новых случаев, умерли в столице еще 58 человек. В целом по России от коронавируса за сутки скончались 244 человека.
Екатеринбург, Людмила Прокофьева
Екатеринбург. Другие новости 13.10.20
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