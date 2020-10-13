Финансирование программы бесплатной медпомощи увеличено на 193,4 млн рублей

Депутаты свердловского заксобрания утвердили изменения в Территориальную программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перед депутатами выступил министр здравоохранения области Андрей Карлов. Он пояснил, что изменения вносятся в том числе в связи с поступлением рекомендаций и замечаний из Минздрава РФ. В числе задач, которые областным властям необходимо решить: обеспечение выездных бригад паллиативной помощи наркотическими и психотропными лекарственными препаратами при посещениях на дому; увеличение перечня жизненно необходимых лекарственных препаратов, предоставляемых бесплатно и со скидкой 50%, на 53 наименования; индексация зарплаты медработников.

В общей сложности объем финансового обеспечения Территориальной программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи увеличится на 193,4 миллиона рублей и превысит 82,87 миллиарда рублей. В том числе стоимость территориальной программы ОМС станет больше на 97,9 миллиона рублей и достигнет 61,89 миллиарда рублей. Расходы консолидированного бюджета Свердловской области в рамках территориальной программы госгарантий вырастут на 95,5 миллиона рублей и составят 20,98 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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