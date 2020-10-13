В Краснотурьинске в ноябре откроют инфекционный госпиталь на 200 мест

На севере Свердловской области разворачивают дополнительные места в больницах из-за роста больных коронавирусом. Как сообщил вице-губернатор Павел Креков на брифинге, увеличение числа заболевших зафиксировано в Серове и ряде других северных городов. Оперштаб принял решение открыть дополнительные места для размещения легких больных с Covid-19, на базе одного из детских лагерей, работающего круглогодично. Кроме того, в Краснотурьинске через месяц появится новый стационар.
«В середине ноября планируется открытие нового инфекционного госпиталя на 200 коек, он будет оборудован компьютерным томографом. Строится госпиталь за счет меценатов, в данном случае это комбинат. Когда пройдет ковид, больницу можно будет использовать для лечения других инфекционных заболеваний», – отметил Креков.
Екатеринбург, Валентина Ярославцева
Екатеринбург. Другие новости 13.10.20
Вице-губернатор Креков: «Напряженность с местами в больницах Нижнего Тагила снята». / В Свердловской области принят закон о трехдневных выборах. / Финансирование программы бесплатной медпомощи увеличено на 193,4 млн рублей. Читать дальше
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