В Краснотурьинске в ноябре откроют инфекционный госпиталь на 200 мест

На севере Свердловской области разворачивают дополнительные места в больницах из-за роста больных коронавирусом. Как сообщил вице-губернатор Павел Креков на брифинге, увеличение числа заболевших зафиксировано в Серове и ряде других северных городов. Оперштаб принял решение открыть дополнительные места для размещения легких больных с Covid-19, на базе одного из детских лагерей, работающего круглогодично. Кроме того, в Краснотурьинске через месяц появится новый стационар.

«В середине ноября планируется открытие нового инфекционного госпиталя на 200 коек, он будет оборудован компьютерным томографом. Строится госпиталь за счет меценатов, в данном случае это комбинат. Когда пройдет ковид, больницу можно будет использовать для лечения других инфекционных заболеваний», – отметил Креков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 13.10.20

Вице-губернатор Креков: «Напряженность с местами в больницах Нижнего Тагила снята». / В Свердловской области принят закон о трехдневных выборах. / Финансирование программы бесплатной медпомощи увеличено на 193,4 млн рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»