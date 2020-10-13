Депутат гордумы Екатеринбурга заявляет, что стал жертвой масштабной провокации

Депутат городской думы Екатеринбурга выступил сегодня с официальным заявлением о том, что его пытались опорочить, оклеветать и скомпрометировать. Речь идет об Алексее Вихареве. Накануне он стал фигурантом ряда статей в местных и федеральных СМИ в качестве якобы подозреваемого в организации некоего преступного сообщества, которое следило и собирало компромат на ряд политических деятелей Свердловской области мелкого и среднего уровня с целью передела сфер влияния. По данным СМИ из силовых источников, по этому делу уже якобы задержано 11 человек. По мнению Алексея Вихарева, все описанное в медиаресурсах – провокация. Приводим текст заявления депутата без изменений.

«Друзья, вчера я столкнулся с прямой, наглой и четко спланированной политической провокацией в мой адрес.

В отношении меня стала распространяться лживая информация компроментирующего характера.

Очевидно, что после многочисленных угроз, лишения должности председателя комиссии, попытки лишить депутатского мандата, мои политические враги пустились во все тяжкие и уже готовы на любую подлость и преступление, чтоб устранить неугодного человека.

Для защиты своей чести и репутации я незамедлительно обратился в СУ СК по Свердловской области и Генеральную прокуратуру с официальным обращением.

Считаю, что целью этой политической провокации является не только желание опорочить меня в глазах избирателей, но и дестабилизация общественно-политической ситуации в Свердловской области.

Для меня принципиально важно установить и привлечь к ответственности заказчиков этой провокации. У меня есть свои предположения, кто стоит за этой попыткой меня очернить. Обязательно поделюсь всей информацией с силовыми структурами. Я максимально заинтересован в помощи следствию.

Я уважаю и чту право журналистов на критику, потому что она заставляет меняться. Призываю всех меня критиковать, если я буду совершать реальные ошибки.

Но злоупотреблять и распространять недостоверную и непроверенную информацию нельзя».

Как отмечает корреспондент РИА «Новый День», УФСБ по Свердловской области, которое накануне фигурировало в заметках СМИ в качестве организатора спецоперации по обезвреживаю ОПГ, никакого отношения к описываемым событиям не имеет. Источник в ведомстве также уточнил, что никаких «11 боевиков» УФСБ не задерживало. В данный момент, по делу, отдаленно сходному с событиями, которые описывали накануне средства массовой информации, подходит на текущий момент один подозреваемый, но он не был замешан в прослушке политических и иных деятелей, а также не имел целью захват или передел власти в регионе.

Екатеринбург, Елена Васильева

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