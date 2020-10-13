В Свердловской области сменился ответственный за малый и средний бизнес

Сменился директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). Новым руководителем стал Валерий Пиличев, который до этого семь лет занимал должность заместителя. Решение было принято сегодня на заседании Наблюдательного совета под руководством первого замгубернатора Свердловской области Алексея Орлова.

«Мы ставим перед новым руководством задачи по продолжению цифровизации системы поддержки, введению новых инструментов и проектов. Нынешний руководитель продолжит трансформацию, начатую всей командой ранее. В следующем году мы будем работать в новой логике нацпроектов, поэтому потребуется свежий взгляд на традиционные виды поддержки», – отметила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Экс-директор СОФПП Илья Сулла будет заниматься другими проектами, связанными с малым и средним бизнесом, в частности, краудинвестинговой платформой «ВДело» и содействием МСП в привлечении финансирования через облигации.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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