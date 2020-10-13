В заксо потребовали «почистить» реестр памятников, так как многие из них снесены

Депутаты заксобрания попросили директора областного управления Госохраны объектов культурного наследия Евгения Рябинина навести порядок в реестре этих объектов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты посетовали, что одни памятники давно находятся в неудовлетворительном состоянии, а некоторые – и вовсе снесены, но на бумаге управление продолжает их охранять, что не дает девелоперам строить на прилегающих земельных участках. В частности, депутат Валерий Савельев только на территории Екатеринбурга насчитал более 40 таких несуществующих объектов. Депутат Владимир Терешков отметил, что в 80-90-х годах в реестр памятников было внесено очень много объектов, так как власти надеялись, что деньги на их содержание будут. Но эти надежды, к сожалению, не оправдались.

Евгений Рябинин проблему признал: «Да, помню, когда-то я беседовал на эту тему с главой Шадринска, она мне жаловалась, что в начале 90-х годов они полгорода в реестр ОКН внесли, а теперь не знают, что делать». Но сложность, по его словам, состоит в том, что исключить объект культурного наследия из госреестра можно только через решение правительства РФ в случае утраты этого самого объекта. За 25 лет Свердловской области удалось добиться только одного такого решения, еще у правительства Дмитрия Медведева.

Отдельная проблема – с Верхотурьем, которое признано историческим поселением федерального значения. Практически у всех зданий-памятников в центре города – охранная зона в 300 метров, что делает практически невозможным любое строительство. Сейчас управление госохраны ОКН пытается добиться от федерального правительства каких-то послаблений в этом отношении.

Добавим, сейчас на территории нашего региона зарегистрировано 1 740 объектов культурного наследия. 1 286 из них являются объектами культурного наследия регионального значения, 440 – федерального (в том числе 270 объектов археологического наследия), 14 – местного (муниципального) значения.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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