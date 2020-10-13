В Нижнем Тагиле накажут «Пятерочку» за нарушение антиковидных правил

Нижнетагильскую «Пятерочку» уличили в многочисленных нарушениях законодательства в области противодействия распространению коронавируса.

Тагильчанин на своей страничке в «ВКонтакте» выложил пост, в котором эмоционально описал ситуацию, произошедшую с ним в местном продуктовом магазине. Продавцы предложили мужчине бесплатную маску, но затем попросили ее вернуть.

«Я зашёл в данный магазин с целью приобрести товар, забыв взять с собой маску. На кассе мне любезно дали маску, предложив тут же одеть ее. Я поначалу подумал, что они заботятся о здоровье своих потребителей и одел ее. Но вот после совершения покупки меня также любезно попросили снять маску и вернуть ее обратно кассиру! Это у меня вызвало удивление. Закрались смутные сомнения, это что же... получается, что маска то одна на всех покупателей?! Хотя в стране уже чуть ли карантин! Я в УЖАСЕ», – рассказал житель Нижнего Тагила.

После того, как пост набрал множество комментариев, магазином заинтересовался Нижнетагильский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора. В ходе проверки специалисты не подтвердили информацию мужчины, но все-таки некие нарушения законодательства нашли: «Дезинфекция проводилась просроченным средством, отсутствует 5-дневный запас масок для сотрудников, журнал термометрии ведется не в полном объеме, не всеми сотрудниками обеспечено правильное ношение медицинских масок, отсутствует прибор для обеззараживания воздуха», – заявили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

За выявленные нарушения в отношении юридического лица будет составлен протокол по ч. 2. ст. 6.3 КоАП РФ.

Екатеринбург, Анна Темрук

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