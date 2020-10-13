В Свердловской области за неделю число больных пневмонией увеличилось на 33%

В Свердловской области растет число заболевших внебольничной пневмонией. За минувшую неделю зарегистрировано 2333 случая, что на 33% выше, чем в начале октября. Также эти показатели в 3,3 раза превышают среднемесячный уровень заболеваемости.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, в четырех муниципалитетах уровень заболеваемости пневмонией более чем в два раза выше, чем в среднем по области. Проблемными городами оказались ЗАТО Свободный, Красноуральск, Верхнесалдинский и Горноуральский округа.

В Екатеринбурге за прошлую неделю зарегистрировано 707 случаев внебольничной пневмонии (по предварительным диагнозам). Это также выше среднемесячного значения в 2,7 раза.

Напомним, что у всех больных пневмонией берут тесты на коронавирус.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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