В центре Екатеринбурга подожгли поликлинику

В Екатеринбурге этой ночью неизвестные пытались поджечь здание поликлиники на улице Саперов, 3. Огонь повредил входную дверь, пол. Больше ничего не пострадало, медучреждение работает.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, на место выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции № 5, организована проверка по факту случившегося, устанавливаются все обстоятельства, идет поиск лиц, причастных к ЧП. В полиции подтвердили, что на месте есть следы горючей жидкости.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 14.10.20

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