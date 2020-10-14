На уральские вагоны покупателей в 2021 году не нашлось

УВЗ испытывает трудности со сбытом гражданской продукции – на 2021 год пока нет ни одного заключенного контракта на вагоны. Как сообщает РБК, крупнейшими заказчиками УВЗ среди грузоотправителей и операторов в разные годы были СУЭК, Федеральная грузовая компания (ФГК, «дочка» РЖД), Первая грузовая компания (ПГК). Но ни с одной из них УВЗ не заключил контракты на 2021-й и последующие годы, уточнили два высокопоставленных источника РБК на рынке грузоперевозок.

Что касается РЖД, самые крупные контракты на поставки вагонов в 2020 году компания заключила с АО «Рослокомотив» и АО «Транспортное машиностроение», следует из информации с сайта госзакупок. Эти контракты рассчитаны на 2020-2025 годы.

Об отсутствии у УВЗ на 2021 год контрактов с госкомпаниями на поставку им вагонов свидетельствуют и данные с сайта госзакупок, которые проанализировал РБК. Так, в 2020 году, согласно порталу госзакупок, Уралвагонзавод заключил 32 контракта на 649 млн руб. (против 77 контрактов на 1,4 млрд руб. в 2019 году). Почти все контракты заключены с исправительными колониями № 12 и № 13 в Свердловской области – на поставки металлических изделий (стоек, обшивки, планок и прочего), крупнейший – с исправительной колонией № 12 на поставку изделий из металла на 579,5 млн руб. Все 32 контракта заканчиваются в 2020 году.

Такой масштабный профицит появляется на рынке не впервые: в 2013 году количество грузовых вагонов превысило 1,2 млн, говорит гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. Тогда правительство сначала запретило продлевать срок службы вагонов более чем на год, а затем и вовсе не разрешило продолжать эксплуатацию без ремонта. В результате к 2016 году власти списали 214 тыс. грузовых вагонов, а закупки составили лишь 58 тыс. штук, напоминает эксперт. В следующие два года погрузка на сети РЖД выросла (особенно угля), что привело к обратной ситуации – дефициту полувагонов, росту арендных ставок и спроса на подвижной состав.

В 2016 году правительство выделило 7 млрд руб. субсидий производителям вагонов. Но затем ежегодно сумма выплат стала уменьшаться. К 2019 году профицит вернулся, его причинами стало падение спроса на уголь – главного драйвера перевозок. Сейчас выпущено 1,19 млн вагонов, говорит Бурмистров.

В 2020 году вагоностроители рассчитывали на поддержку со стороны государства и внедрение системы trade-in при покупке инновационных вагонов (за сдачу трех старых операторы могли бы получить скидку 1,5 млн руб. при покупке нового). Но идею, как рассказал 6 октября исполнительный директор Объединения вагоностроителей (ОВС) Евгений Семенов, отклонил Минпромторг.

По словам источника в одном из железнодорожных операторов, сейчас игроки рынка перевозок ориентируются в основном на лизинг уже действующего парка. «Это выходит дешевле. Операторам и грузоотправителям проще брать в лизинг или выкупать необходимую часть парка друг у друга», – говорит он. При этом одна только ФГК владеет 137,3 тыс. вагонов, что, по расчетам РЖД, перекрывает спрос.

Даже если у Уралвагонзавода не будет ни одного заказа на вагоны на 2021-й и последующие годы, предприятие не остановит их производство, уверен источник РБК, близкий к УВЗ. «Конвейер останавливать нельзя. Цеха, которые производят металл, работают как на танки, так и на железнодорожное производство. Нельзя, остановив производство вагонов, не остановить производство военной промышленности», – пояснил он, добавив, что УВЗ «скорее будет отгонять вагоны в тупики».

Екатеринбург, Елена Васильева

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