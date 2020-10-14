Екатеринбуржцам предлагают сдать макулатуру, градусники, батарейки и старые телефоны

В ближайшую субботу, 17 октября, жители Екатеринбурга могут принять участие в акции «Сохраним лес», которая проходит при поддержке департамента лесного хозяйства по УрФО, ЕМУП «Спецавтобаза», лесотехнического университета и волонтерского движения «Делай!».

Горожане смогут сдать макулатуру, лампочки, батарейки, градусники, аккумуляторы, неработающие мобильные телефоны и детали компьютера. Прием пройдет 17 октября с 11:00 до 16:00 по адресу: улица Посадская, 3 (вход в административное здание ЕМУП «Спецавтобаза»).

Тем, кто сдаст более десяти килограммов макулатуры, организаторы акции вручат купон на посадку дерева.

Екатеринбург, Анна Темрук

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