Количество ломбардов на Среднем Урале сократилось почти на четверть

Несмотря на пандемию, рост безработицы, падение доходов и рост курса валют, жители Свердловской области стали реже обращаться в ломбарды, а самих ломбардов стало меньше.

Как сообщили в уральском ГУ Центрального банка РФ, за год количество ломбардов в Свердловской области сократилось на 23%. «На 1 июля 2020 года в регионе действовало 99 ломбардов. Уменьшение количества вызвано как исключением из реестра недействующих компаний, так и предстоящими законодательными изменениями», – пояснили в управлении.

С 12 октября вступили в силу несколько новых норм. Теперь легально работать сможет только ломбард, который подал заявление на внесение в государственный реестр. Ранее включение в реестр регулятора происходило автоматически по данным ФНС. Подать заявление кредитные финансовые организации смогут с 11 января 2021 года. Кроме того, теперь запрещена выдача займа на сумму, превышающую оценочную стоимость вещи.

Помимо этого расширяются и возможности ломбардов. Так, продлевается их время работы до 23:00. А минимальная стоимость невостребованной вещи, которую кредитная организация обязана продавать на открытых торгах, повысилась с 30 тыс. рублей до 300 тыс. рублей.

«Изменения призваны усилить защиту граждан, которые всегда могут проверить законность работы ломбарда на сайте Банка России. Кроме того, новые нормы создают препятствия в работе незаконных организаций, выдающих себя за ломбарды. Например, под ломбарды нередко маскировались комиссионные магазины, которые незаконно продавали вещи, оставленные в залог», – отметила заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Светлана Фурдуй.

За шесть месяцев 2020 года ломбарды в Свердловской области заключили 364 тыс. договоров займа. Это на 7% меньше, чем год назад. При этом объем выданных займов вырос на 6% (до 3,5 млрд рублей). Если в 2019 году жители Свердловской области брали в ломбардах под залог имущества в среднем 8,5 тыс. рублей, то в 2020 году – 9,7 тыс. рублей.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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