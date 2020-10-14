На Среднем Урале еще 211 случаев Covid-19

В Свердловской области продолжает расти число заразившихся коронавирусом. За последние стуки диагноз подтвердился у 211 человек. Умерли четверо. Выписаны из больниц – 175.

Всего с момента начала распространения инфекции заразился 31 761 человек, умерли 665, выздоровели 23 553 человека. В настоящий момент болеют 7 742 свердловчанина.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

Екатеринбург. Другие новости 14.10.20

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