Куйвашев и Козицын посетили одну из самых больших школ региона

Новый корпус школы №25 в Верхней Пышме посетили сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын. Реконструкцию учебного заведения, основанного в 1957 году, провели при поддержке УГМК на основе принципов государственно-частного партнёрства. Первый этап масштабных работ завершился в 2019 году, когда в эксплуатацию ввели здание начальной школы. После этого были выстроены и оснащены новые помещения для учащихся среднего звена и старшеклассников, а также современный спортивный комплекс, сообщает пресс-служба УГМК.

После реконструкции школа №25 стала одним из самых больших учебных заведений в регионе: площадь двух отдельно стоящих зданий составляет свыше 36 тыс. кв.м. В одну смену в здесь могут обучаться 1700 человек. Занятия в современных классах посещают не только дети из Верхней Пышмы. Школьные автобусы, для которых оборудованы гаражи, доставляют сюда учащихся и из соседних поселков – Залесья, Зеленого бора, Завидово и Санаторного.

В здании старшей школы 57 учебных помещений для старших классов. Куйвашеву и Козицыну показали мастерские по дерево- и металлообработке, кабинет кулинарии и швейного дела. Школа имеет большое количество высококачественного оборудования: интерактивные доски во всех классах заменили плазменные панели. Также оборудованы два лингафонных кабинета.

Для занятий физкультурой и спортом в здании для старшеклассников предусмотрены четыре зала: три спортивных и тренажерный. Организованы площадки для баскетбола, волейбола, для уроков гимнастики и даже скалодром. Физкультурно-спортивная зона также включает в себя поле для мини-футбола, круговую беговую дорожку, площадку для тенниса и другие спортивные зоны.

Учебное здание оборудовано системой комплексной безопасности с видеонаблюдением, пожарно-охранной сигнализацией, системой контроля доступа.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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