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Среда, 14 октября 2020, 13:29 мск

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Магазин «Магнит» оштрафовали на 200 тысяч рублей за неправильное ношение масок продавцами

АО «Тандер» (сеть супермаркетов «Магнит») по решению суда будет оштрафовано на 200 тысяч рублей за нарушение санитарных правил во время пандемии.

Претензии возникли к магазину, который находится в Ивделе на улице ХХ Партсъезда. В июне 2020 года сотрудники городской администрации проводили рейд по торговым сетям и обнаружили, что в данной точке продавцы работали без перчаток и носили маски неправильно, оставляя открытыми нос и рот. Кроме того, между покупателями не соблюдалась социальная дистанция. Проверяющие сделали фотографии и направили их в Роспотребнадзор с приложенным актом о выявленных нарушениях. Ведомство открыло против супермаркета административное дело по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. По решению Иведельского городского суда магазин «Магнит» был оштрафован на 200 тысяч рублей.

Однако юристы АО «Тандер» подали апелляцию в Свердловский областной суд, попросив отменить постановление городского суда и закрыть дело. «Судья областного суда, рассмотрев материалы дела, согласился с выводом суда первой инстанции о том, что АО «Тандер» обязано было принять исчерпывающие меры к соблюдению противоэпидемических мероприятий в условиях введенных ограничений, осуществлять постоянный контроль за соблюдением масочного режима сотрудниками магазина, чего сделано не было», – сообщили в пресс-службе облсуда. Постановление о назначенном штрафе организации осталось без изменений.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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