Аллерголог рассказала об осенней аллергии: почему она появляется и как с ней бороться

С наступлением осени многие люди начинают жаловаться на аллергию. Влажная и относительно теплая погода является идеальной средой для размножения плесневого гриба – одного из главных аллергенов.

Однако не только плесневый гриб провоцирует появление неприятных симптомов. Опасной также является пыльца растений, содержащаяся в воздухе. Попадание аллергенов в организм заставляет иммунитет сопротивляться и вырабатывать вещества, которые борются с бактериями, вызывающими болезни. Впоследствии образуется гистамин – причина насморка, кашля, зуда, слезоточивости и темных кругов под глазами.

«В этом году осень у нас очень теплая, много листвы. На ней остаются молекулы пыльцы, которые активно действуют и вызывают аллергические реакции. Второй волной аллергий может стать период, когда на улице появляется сырость и дожди, способствующие росту грибков микрофлоры. Грибковая аллергия на сегодняшний день наиболее актуальна, – рассказала «Новому Дню» аллерголог-иммунолог клиники «Бене Вобис» Ольга Дудырева. – В сентябре у нас также был пик цветения растений и пыльцинации, произошла активизация пыльцы сорных трав. Все, кто имеют так называемую весеннюю аллергию, могли столкнуться с симптомами недуга и сейчас. В этом году люди очень активно обращались и весной, и летом к нам за помощью, как раз из-за теплой погоды».

Очень многие путают осеннюю аллергию с ОРВИ, поскольку симптомы этих заболеваний схожи. Как сообщила Ольга Дудырева, к таковым можно отнести частое чихание, заложенность в носовых пазухах, боль и краснота в глазах, раздражение слезных желез, приступы одышки и кашель. «Есть в медицине такое понятие как «триггер» – проводник аллергических реакций. Триггером могут выступать такие факторы как стресс, загрязнение, экологическая среда, запыленность, урбанизация городской среды. Если раньше у человека не было никогда аллергии, а сейчас появилась, это может сигнализировать об изменениях в организме, – рассказала врач. – Несомненно, для выявления причин необходимо обращаться к специалистам. Таким образом удается проверить, нет ли каких-либо очагов инфекций, на фоне которых может возникнуть вторичные аллергические реакции. Не всегда причина лежит на поверхности. Поэтому очень важно понимать роль комплексного обследования. Конечно, также важна и профилактика – ограничение количества контактов с аллергенами. В нее входят: обязательная обработка слизистых носа до и после выхода на улицу специальными назальными спреями, снижение числа контактов с землей и растениями с грибковым налетом. Также на этот период всем аллергикам рекомендуется убирать из домашнего обихода любые комнатные растения».

Екатеринбург, Марина Симбирятина

Екатеринбург. Другие новости 14.10.20

В Свердловской области почти 9 тысяч самозанятых получили выплаты от государства. / Магазин «Магнит» оштрафовали на 200 тысяч рублей за неправильное ношение масок продавцами. / На довыборы в гордуму пойдут только партийцы: самовыдвиженцы не смогли собрать подписи. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»